В сочинской мэрии продолжаются кадровые перестановки. Четвертого июля Азамат Тлишев оставил пост директора департамента строительства администрации города. Таким образом, постоянных руководителей нет уже в четырех департаментах мэрии. При этом за последние два месяца были назначены два заместителя главы города, которые курируют два из этих направлений. В мэрии ситуацию не комментируют. Эксперты считают, что кадровые перестановки в администрации продолжатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Четвертого июля Азамат Тлишев покинул пост директора департамента строительства администрации Сочи. Информация о нем пропала с сайта мэрии города, обратил внимание «Ъ-Сочи». В пресс-службе администрации не смогли оперативно сообщить о причинах ухода господина Тлишева.

Исполняющим обязанности директора департамента строительства на сайте мэрии назван Леван Циколия. Согласно открытым источникам, в этом департаменте он был заместителем начальника контрольно-аналитического отдела.

Постоянных руководителей теперь нет у четырех департаментов мэрии: у департамента муниципальной службы и кадровой политики, департамента архитектуры и градостроительства, департамента курортов, туризма и потребительской сферы, департамента строительства.

В мае этого года стало известно, что пост директора департамента муниципальной службы и кадровой политики оставила Елена Градинарь (cм. “Ъ-Сочи” от 19 мая). «“КП”-Кубань» со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта сообщала, что чиновница ушла в отставку по собственному желанию.

Во время работы Елены Градинарь в администрации Сочи департамент муниципальной службы и кадровой политики курировала вице-мэр Галина Москалева. В начале мая она также оставила должность по собственному желанию (cм. “Ъ-Сочи” от 8 мая).

Место Галины Москалевой занял «долгожитель» сочинской администрации — Александр Митников (cм. “Ъ-Сочи” от 20 мая). В мэрии города он работает с 2008 года. До назначения был начальником управления социальной политики.

Прежнюю должность Александра Митникова занял Ильгам Асланов, который до этого возглавлял управление по взаимодействию с общественными объединениями (cм. “Ъ-Сочи” от 9 июня).

Его место заняла Татьяна Катаниди. Ранее в управлении по взаимодействию с общественными объединениями она работала заместителем начальника и исполняла обязанности руководителя (cм. “Ъ-Сочи” от 17 июня).

В конце июня должность директора департамента архитектуры и градостроительства оставил Николай Семенцов (cм. “Ъ-Сочи” от 26 июня). «Николай Семенцов покинул пост по собственному желанию в связи с изменением места работы»,— рассказывали в пресс-службе администрации курорта. Новое место работы господина Семенцова там не называли.

За уходом Николая Семенцова последовало еще одно событие: девятым по счету заместителем главы администрации Сочи стал Сергей Сомко (cм. “Ъ-Сочи” от 27 июня). В новой должности он будет курировать работу возглавляемого им ранее департамента курортов, туризма и потребсферы. Сегодня исполняющим обязанности директора этого департамента на сайте мэрии указан Александр Девин.

Оперативно прокомментировать кадровые перестановки, которые произошли за последние два месяца, в администрации Сочи не смогли.

Профессор кафедры государственной политики и публичного управления КубГУ, доктор политических наук Алексей Кольба говорит, что в течение первого года пребывания на посту главы Сочи Андрею Прошунину было важно провести ревизию положения дел как в самом городе, так и в администрации. С учетом обстоятельств, сопровождавших уход с поста предыдущего главы Алексея Копайгородского, была необходимость в ротации кадров и постепенном формировании новой команды.

«Было также необходимо определить, какие структурные изменения могут повысить эффективность управления городским хозяйством. Возможно, Андрей Прошунин хотел оценить потенциал исполнителей, возглавляющих отдельные подразделения, прежде чем перемещать их на более значимые посты»,— предполагает эксперт.

Алексей Кольба обращает внимание на то, что Сочи является городом, где взаимодействуют различные группы интересов, что нужно учитывать при ключевых кадровых назначениях. «Город имеет особый статус и особый тип экономического и пространственного развития, а также ряд проблем, которые необходимо решать нынешней администрации, не повторяя ошибки предыдущих управленцев»,— добавляет он.

Эксперт считает, что кадровые перестановки продолжатся, однако этот процесс будет иметь «эволюционный характер».

Андрей Куценко