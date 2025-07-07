Fix Price при обмене ГДР на акции получил заявки в объеме 15% капитала российской структуры

Ретейлер Fix Price (MOEX: FIXP) завершил (.pdf) биржевой обмен глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании Fix Price Group Plc на акции российского актива группы — ПАО «Фикс прайс». В рамках биржевого и внебиржевого обмена компания получила заявки на обмен почти 95 млн расписок, что соответствует примерно 15% уставного капитала российского юрлица.

В рамках биржевого обмена дочерняя компания Fix Price - RTS - получила более 240 тыс. надлежаще поданных оферт на обмен 18,7 млн ГДР. Это соответствует примерно 3 млрд акций ПАО «Фикс Прайс» или около 3% его уставного капитала. Акцепт биржевых оферт запланирован на 9 июля, расчеты по заключенным сделкам — на 10 июля.

В рамках продолжающегося внебиржевого обмена инвесторы в совокупности подали заявки на обмен 76,2 млн ГДР — это примерно 12 млрд акций «Фикс Прайс» или около 12% уставного капитала компании. Прием внебиржевых оферт проходит до 18 июля.

Совет директоров Fix Price Group принял решение о делистинге глобальных депозитарных расписок с Московской биржи и СПБ Биржи в начале июня. Планируется, что торги акциями компании на Мосбирже начнутся 20 августа.

Предлагаемый коэффициент обмена — 158 акций за одну ГДР — рассчитывался исходя из доли акционерной стоимости российского бизнеса в группе в 74% при том, что на протяжении последних лет он стабильно превышал 90%. Об этом говорил в интервью «Ъ» управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов. Иными словами, подчеркнул он, инвесторы при обмене «получат 90% бизнеса по цене 74%».

Подробнее о бизнесе Fix Price – в интервью Дмитрия Кирсанова «Ъ».

Виктория Колганова