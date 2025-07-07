Полиция Екатеринбурга усилила патрулирование на улице Вайнера

В Екатеринбурге полицейские провели рейд по выявлению и пресечению нарушений общественного порядка среди несовершеннолетних, сообщили в городском УМВД. В частности, проверки с народными дружинниками были проведены на улице Вайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам рейда полиция выявила 20 подростков, которые в ночное время были на улице без сопровождения взрослых. В отношении родителей составлено 23 административных протокола, в том числе за распитие алкогольной продукции несовершеннолетними. Подобные рейды будут продолжены.

Напомним, на заседании свердловского заксобрания в процессе обсуждения доклада о мерах по недопущению нахождения детей в опасных местах выяснилось, что опасность несут сами дети. Депутаты пожаловались региональному заместителю министра образования на «зацеперов», которые катаются и портят трамваи, и на трудных подростков в торговых центрах и на улице Вайнера в Екатеринбурге. Рассматривается вопрос о помещении некоторых подростков в учебно-воспитательные учреждения без решения суда.

Ирина Пичурина