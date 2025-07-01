«По улице Вайнера и в дневное время страшно ходить»

На заседании свердловского заксобрания в процессе обсуждения доклада о мерах по недопущению нахождения детей в опасных местах выяснилось, что опасность несут сами дети. Депутаты пожаловались региональному заместителю министра образования на «зацеперов», которые катаются и портят трамваи, и на трудных подростков в торговых центрах и на ул. Вайнера в Екатеринбурге. Представитель правительства сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о помещении некоторых подростков в учебно-воспитательные учреждения без решения суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пообещала не снимать вопрос о трудных подростках с контроля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пообещала не снимать вопрос о трудных подростках с контроля

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Доклад об исполнении закона, который направлен на недопущение нахождения детей в местах, где им могут причинить вред, свердловским депутатам представил заместитель регионального министра образования Евгений Бирюк. В рамках закона, который действует в области с 2009 года, регулярно проводятся рейды и составляют протоколы.

«Количество рейдовых мероприятий к уровню 2020 года возросло с 1,2 тыс. мероприятий в 10 раз. И только в первом квартале проведено более 1,1 тыс. мероприятий. В ходе рейдов органами внутренних дел доставлено 10,5 тыс. несовершеннолетних, из них в ночное время — 3,8 тыс. подростков. Протоколов по административным правонарушениям составлено в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Динамика данных показателей свидетельствует о том, что работа налажена и дает свои результаты»,— отчитался господин Бирюк.

Несмотря на внушительный рост показателей за прошлые годы, депутаты начали задавать вопросы по злободневным темам. И доклад о том, как не допустить пребывание детей в опасных местах, превратился в обсуждение, в каких местах опасно находиться как раз из-за подростков.

«Ко мне обратились 127 работников "Гортранса", которые сообщают о том, что на трамвайные составы систематически нападают группы молодых людей. Они бьют стекла, распыляют баллончики с газом, катаются на сцепке вагонов. Водители отказываются выходить на линию, особенно в моем округе — на Вторчермете, но это не только проблемы Чкаловского района»,— начал вице-спикер Александр Ивачев (КПРФ).

Он рассказал, что обратился и в МВД, и в департамент образования Екатеринбурга, но нападения на трамваи продолжаются.

«Мы удивляемся, что в "Гортрансе" не хватает водителей. Так смотрите, что происходит и чем у нас дети занимаются»,— добавил Александр Ивачев.

Господин Бирюк ответил, что в министерстве о проблеме знают. По его словам, если есть фотовидеофиксация, то подростков находят, и в образовательных организациях проводится разъяснительная работа.

Еще одно опасное место, по словам депутатов, это пешеходная улица Вайнера в центре Екатеринбурга.

«Начались каникулы, и на улице Вайнера собираются группировки в вечернее время. Наверное, вы знаете и про инцидент по избиению мужчины подростками на улице Вайнера»,— продолжила депутат Екатерина Есина («Справедливая Россия — За правду», СРЗП).

Заместитель министра ответил, что улицы патрулируют сотрудники полиции и в отношении подростков составляют протоколы, но признал, что к ответственности привлекается мало. «Сегодня подростки чувствуют иногда свою безнаказанность. И требуется принятие дополнительных мер»,— прокомментировал чиновник.

«Мы сейчас рассматриваем возможность по переводу нашего специального учебно-воспитательного учреждения из закрытого типа в открытый»,— рассказал Евгений Бирюк.

По его словам, сейчас в это учреждение попадают несовершеннолетние на основании судебных решений, но если оно станет открытого типа, то тогда туда смогут помещать подростков на основании областной комиссии по делам несовершеннолетних и с разрешения родителей.

«Кроме того, рассматриваем возможность вовлечения их в оздоровительные кампании, проводить с ними активности на базе загородного лагеря. Это действия, над которыми сейчас министерство работает»,— пояснил он, добавив, что важно заниматься трудоустройством подростков, хотя информационная повестка сейчас «смещает детей на зарабатывание легких денег».

О своих переживаниях за подростков рассказал депутат Владимир Смирнов («Единая Россия»). «Сначала они на трамвае проехали, потом прошли по улице Вайнера и попали в торговый центр. Там они стараются все испортить и сломать. В мое детство дети по подъездам собирались, а сейчас в ТЦ, это точки сосредоточения трудных подростков. Девочки даже больше асоциальный образ жизни ведут»,— возмутился он.

Поддержала серию вопросов председатель заксобрания Людмила Бабушкина, хотя призналась, что спрашивать не хотела, но «не смогла удержаться»:

«Вы сказали, что составлены несколько тысяч протоколов, а сколько трудоустроены, скольких заинтересовали волонтерской деятельностью? Проблема серьезная: по улице Вайнера и в дневное время страшно ходить, не говоря уже про ночное. Не министерству образования, конечно, этим вопросом заниматься, но все-таки надо, может быть, и с МВД спросить, в чем дело, почему не можем навести порядок?»

В заключение госпожа Бабушкина заявила, что заксобрание не снимает вопрос с контроля и депутаты его еще обсудят.

Мария Игнатова