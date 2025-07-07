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В Ростове выставили на продажу хлебозавод «Юг Руси» за 850 млн рублей

Земельный участок под хлебозаводом «Юг Руси» в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 850 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте объявлений «Циан».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Собственник указывает, что участок площадью более 141 сотки расположен по адресу 1-я Луговая, 12 «А». На нем находятся шесть зданий площадью в 5,3 тыс. кв. м.

Участок имеет разрешенный вид использования под строительство складов и производственных зданий.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что маслоэкстракционный завод из Ростовской области «Юг Руси» открыл кредитную линию на более чем 2,7 млрд рублей. Договор заключен на срок шесть лет для финансирования текущей деятельности организации.

Наталья Белоштейн

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