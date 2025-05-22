Донское производство «Юг Руси» открыло кредитную линию на более чем 27 млрд рублей

Маслоэкстракционный завод из Ростовской области «Юг Руси» открыло кредитную линию на более чем 27 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на портал раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным источника, договор заключен на срок шесть лет для финансирования текущей деятельности организации. Редакция также пишет, что ранее предполагалось, что кредитору будут выплачиваться проценты, рассчитанные по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс не более 6% годовых.

В 2024 году «Московский кредитный банк» занял маслоэкстракционному заводу группы 5 млрд руб. на год, взяв в залог принадлежащие ООО «Юг Руси» 100% акций АО «Юг Руси», 99,99% в капитале ООО «Золотая семечка», 100% в ООО «Край солнца» и ООО «МЭЗ Юг Руси», а также 98% в ООО «Юг Руси — Золотая семечка».

Константин Соловьев