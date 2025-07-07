В России снизился спрос на клубнику и черешню

Спрос на клубнику и черешню в России на пике сезона снизился на 5-9% год к году, подсчитали аналитики «Чек Индекса». Цены на ягоды выросли на 24% и 38% соответственно.

Согласно данным «Чек Индекса», число покупок клубники в июне 2025 года сократилось на 9%, черешни — на 5%, голубики — на 4%. По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, падение спроса произошло из-за роста цен на ягоды.

На стоимость черешни, клубники повлияло падение урожая в России, которое произошло из-за заморозков и дождей в начале лета. Значительную часть ягод заместили импортной продукцией. Одними из крупнейших поставщиков стали Азербайджан, Узбекистан и Турция.

Подробнее — в материале «Ъ» «Плодово-выгодные цены».