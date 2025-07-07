Власти прорабатывают новые правила для рынка видеоигр и консолей

Власти обсуждают новые подходы к регулированию видеоигровой индустрии в России. «Ъ» ознакомился с материалами совещания, прошедшего в середине июня с участием представителей администрации президента и отрасли. Одной из тем стало исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о создании отечественного производства игровых приставок.

Участникам отрасли поручено к следующей встрече подготовить предложения. В их числе: определение федерального органа, ответственного за развитие индустрии, и разработка проекта отраслевой стратегии.

Также индустрия должна оценить необходимость введения для зарубежных онлайн-игр и сервисов обязательного условия работы на российском рынке исключительно через локальную компанию-партнера.

Параллельно прорабатываются инициативы по пилотному внедрению отечественных игр-симуляторов, например, гоночных, «в образовательный процесс» для проведения «уроков вождения». Другое направление — создание механизмов борьбы с контрафактом видеоигр и настольных игр.

Подробнее — в материале «Ъ» «Студии только разыгрываются».