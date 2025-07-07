Студии только разыгрываются

Регуляторы обсуждают с участниками видеоигрового рынка стратегию развития отрасли. В частности, студии и разработчики должны в ближайшее время подготовить свои предложения о целесообразности дистрибуции зарубежных игр только через российских издателей, предложить меры по борьбе с контрафактом игр, а также определить ведомство, которое будет отвечать за развитие индустрии. Участники рынка отмечают, что власти нацелены на «локализацию» рынка, однако опасаются, что аналогичные меры могут быть приняты и в других странах против российских разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с материалами к совещанию по развитию видеоигрового рынка, которое прошло в середине июня при участии представителей администрации президента и отрасли. На встрече, в частности, обсуждался вопрос исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, данного в марте прошлого года, о создании в РФ собственного производства игровых приставок и консолей (см. “Ъ” от 27 марта 2024 года).

На совещании, по словам собеседников “Ъ”, присутствовали замминистра Минцифры Сергей Кучушев, гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александр Михеев, а также управляющий партнер поддержки небольших видеоигровых разработчиков Indie Go Start Владимир Вареник. Господин Вареник подтвердил свое участие во встрече, другие ее участники отказались от комментариев.

К следующему совещанию представителям индустрии поручили подготовить предложения по нескольким вопросам. Среди них — определение федерального органа исполнительной власти, который будет отвечать за развитие индустрии, а также подготовка проекта стратегии развития отрасли. Стратегию власти и бизнес обсуждают с 2022 года, летом 2023 года свою версию представляла ассоциация АПРИОРИ (см. “Ъ” от 23 августа 2023 года). Документ предполагал обязательную предустановку магазинов приложений VK на все устройства, использование игрового движка NAU Engine (средство разработки видеоигр от компании VK) как условие для получения господдержки, а также запуск на базе вузов акселераторов для молодых игровых студий.

Участники совещания должны оценить целесообразность введения обязательного условия для иностранных онлайн-игр и сервисов на российском рынке — работу только с локальной компанией-партнером (издателем, паблишером). «Эта идея уже давно обсуждается властями»,— подтверждает собеседник “Ъ” в одной из крупных студий видеоигровой разработки. Но некоторые студии и так издают игры в РФ через местных партнеров или при участии российских компаний, напоминает он.

Параллельно участники встречи должны подготовить предложения по проведению пилотного проекта интеграции отечественных игр-симуляторов (например, симуляторов гонок — в России о намерениях разрабатывать такой продукт сообщала компания СМП ESports Бориса Ротенберга) «в образовательный процесс» и проведению «уроков вождения». А также по разработке механизмов борьбы с контрафактом видеоигровой продукции и настольных игр. По оценке крупнейших участников рынка настолок (Hobby World, GaGa Games, «Экивоки», «Экономикус»), годовые объемы продаж контрафакта в сегменте уже превышают 2 млрд руб.— это почти десятая часть всего рынка.

Опрошенные “Ъ” участники видеоигрового рынка считают, что перечисленные предложения — это подготовка к созданию официальной «дорожной карты» развития индустрии. Однако некоторые моменты источники называют спорными, например идею об обязательной дистрибуции зарубежных игр только через российскую компанию. Аналогичные меры могут принять и против наших студий на зарубежных рынках, опасаются они. Но в целом взят курс на «локализацию» процессов, «что было ожидаемо», говорит собеседник “Ъ”. При этом по результатам совместного исследования с АПРИОРИ и Институтом развития интернета среди наиболее востребованных мер поддержки отрасли (52,8%) компании называют помощь в продвижении за границей (см. “Ъ” от 19 июня).

Юлия Юрасова