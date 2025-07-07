Число новорожденных в России превысило 1 млн в 2025 году

Количество зарегистрированных новорожденных в России с начала 2025 года превысило 1 млн человек. Согласно данным, с которыми ознакомилось «РИА Новости», число заявлений о рождении составляет 1 057 234.

Мальчики родились в 51% случаев, девочки — в 49%. Зафиксировано более 7,3 тыс. случаев рождения двойняшек. Средний возраст матери при рождении ребенка достиг 29,8 лет, отца — 29,2 лет.

В мае ВЦИОМ опубликовал исследование о демографических трендах в России в перспективе до 2036 года: ожидается дальнейшее сокращение рождаемости и рост доли старшего поколения. Власти рассчитывают, что улучшить демографические показатели могли бы в том числе более ранние роды — в связи с этим принимаются меры стимулирования рождаемости среди студентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Учись, женись, рожай».