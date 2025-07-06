Главные новости за неделю 30 июня — 6 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Федерация бокса России накажет спортсменку из Краснодарского края Анастасию Лучкину за нарушение этического кодекса после публикации видео, где она дает покурить электронную сигарету орангутану в крымском зоопарке «Тайган». Атлетку могут исключить из национальной сборной.

Межрайонная инспекция ФНС по Пермскому краю подала иск о банкротстве ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Иск пока не принят к производству.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 21 дело против логистических центров торговой сети «Светофор» в 14 регионах России, включая Краснодарский край. Поводом стало выявление в договорах с поставщиками условий, которые ведомство квалифицирует как кабальные и нарушающие антимонопольное законодательство.

В Краснодарском крае стоимость 1 кв. метра жилья в мае 2025 года по отношению к январю на первичном рынке возросла на 7%, с 179 тыс. руб. до 191 тыс. руб. На вторичном рынке стоимость существенно не изменилась, составив 149 тыс. руб.

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова выписали из больницы. На лечении он пробыл 10 дней.

Предприятия потребительского сектора Краснодарского края по итогам января—мая 2025 года обеспечили оборот в размере 2,6 трлн руб. Это на 5,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Температура воздуха в континентальных районах юга России в начале следующей недели может достичь 37 градусов.

Власти Краснодара заключили контракт на строительство транспортной развязки, которая соединит улицы Тихорецкую, Володарского и Шевченко. Работы начнут в июле этого года, закончить планируют к 2028 году.