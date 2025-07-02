Стоимость квадратного метра в новостройках Кубани увеличилась на 7%

В Краснодарском крае стоимость 1 кв. метра жилья в мае 2025 года по отношению к январю на первичном рынке возросла на 7%, с 179 тыс. руб. до 191 тыс. руб. На вторичном рынке стоимость существенно не изменилась, составив 149 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель Центра аналитики компании «Этажи» Ирина Пашковская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Во второй половине 2025 года ожидается сохранение умеренного роста цен на первичное жилье, обусловленного сохраняющимся спросом и ограниченным предложением новых объектов, тогда как вторичный рынок может продемонстрировать относительную стабильность без резких колебаний цен», — отмечает госпожа Пашковская.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», общее количество сделок на рынке жилья края в мае этого года по сравнению с январем увеличилось на 8%, а наиболее значительный прирост месяца к месяцу зафиксирован в феврале 2025 года – порядка 20%.

Средняя стоимость проданных объектов и на первичном, и на вторичном рынках превысила 7 млн руб. Средняя площадь приобретенных квартир на первичном рынке 40,7 кв.м, на вторичном рынке — 44,4 кв.м.

Андрей Пугачев