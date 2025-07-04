На юге России жара усилилась до 37 градусов

Температура воздуха в континентальных районах юга России в начале следующей недели может достичь 37 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Ранее данные о погодной обстановке распространили федеральные синоптики. По словам Романа Вильфанда, сейчас нормой для Крыма и Краснодарского края считается температура 25–28 °C. Однако в ближайшие дни в ряде районов Кубани и северной части Крыма прогнозируют до 35–37 °C.

На побережье, по словам метеоролога, сохраняется более комфортная температура — 25–30 °C днем. Купальный сезон продолжается: температура воды составляет 22 °C в Туапсе и Сочи, 21 °C — в Геленджике, 19 °C — в Евпатории, Ялте и Алуште.

Анна Гречко