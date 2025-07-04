В Краснодаре к 2028 году планируют построить новую транспортную развязку

Власти Краснодара заключили контракт на строительство транспортной развязки, которая соединит улицы Тихорецкую, Володарского и Шевченко. Работы начнут в июле этого года, закончить планируют к 2028 году, сообщил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объект входит в комплексную программу развития улично-дорожной сети в Краснодаре «25/35». Ее реализуют по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В городе планируют построить двухуровневую транспортную развязку с широкой проезжей частью и тротуарами. Протяженность составит 1,5 км. Там также обустроят лестницы с подъемными платформами и установят три светофора.

Впоследствии создадут транспортный коридор по улице Тихорецкой от Володарского до М-4 «Дон». По словам Евгения Наумова, реализация этого объекта позволит создать новый магистральный въезд в город, обеспечит транспортную доступность улицы Восточно-Кругликовской, Новознаменского микрорайона, поселка Знаменского, Пригородного, Лориса и Индустриального, а также сократит время выезда-въезда в центральную часть Краснодара с восточного направления.

Алина Зорина