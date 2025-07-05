Bloomberg: BlackRock перестала искать деньги для Украины после победы Трампа

Американская инвесткомпания BlackRock Inc. в начале года прекратила поиск инвесторов для Фонда развития Украины. Это произошло на фоне победы на выборах Дональда Трампа и после того, как США «разочаровались» в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фонд планировали представить на следующей неделе на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме. Изначально инвестиции могли предоставить организации, поддерживаемые правительствами Германии, Италии и Польши. Однако BlackRock в январе решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами «из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины». Агентство отмечает, что правительства США не было среди спонсоров фонда уже в декабре 2024 года.

Представитель BlackRock сказал, что компания закончила бесплатную консультационную работу по украинскому фонду развития в прошлом году и сейчас не участвует в «каких-либо активных проектах» с правительством страны. По словам собеседников Bloomberg, Франция разрабатывает альтернативный план по созданию фонда на замену инициативы BlackRock, но пока неясно, насколько эффективным окажется этот план без поддержки США.

Минэкономики Украины в 2023 году сообщило, что привлекло BlackRock к консультациям по фонду. В том же году президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с руководством компании. В 2024 году зампредседателя BlackRock Филипп Хильдебранд говорил, что в фонд хотят привлечь не менее $500 млн от стран, международных банков развития и других спонсоров, а также $2 млрд от частных инвесторов.