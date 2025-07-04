В КБР возбудили дело после нападения на сотрудников ГИБДД

Дело возбуждено по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 4 июля 2025 года около в 18 часов на пересечении улиц Ногмова и Ленина в городе Нальчике было совершено нападение на сотрудников ДПС.

Полицейскими нападавший был ликвидирован. Один из сотрудников полиции, получивший ранения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Александра Ларинцева, Пятигорск