Правоохранители задержали одного из напавших на наряд ДПС в Нальчике

В Нальчике задержали одного из неизвестных, напавших на сотрудников ДПС. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Для поимки преступника в городе ввели план «Перехват».

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о нападении на полицейских в Нальчике. Одного из неизвестных ликвидировали. Пострадал сотрудник ДПС, его увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

По информации «Ъ», злоумышленники состоят в террористической организации.

Никита Черненко