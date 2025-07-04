Главные новости за 4 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бушевавший в Петербурге днем шторм повалил несколько деревьев в парке Победы, Сосновке, на Наличной улице и улице Аккуратова. На Невском проспекте, Миргородской улице и Почтамтском переулке на проезжую часть упали дорожные знаки и металлические конструкции. Из-за подъема воды выше 180 см затопило парк Дубки в Сестрорецке, проезжие части в Репино и Солнечном стали каналами, как и набережная реки Смоленки. От стихии пострадали пять человек.

В третьем часу дня 4 июля в поселке Новоселье под Петербургом наступил блэкаут, сообщили «Ъ-СПб» очевидцы. По их словам, в домах нет света, светофоры на дорогах не работают. В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что случилось технологическое нарушение на оборудовании. Бригады компании сразу же выехали на место происшествия. Подачу электричества восстановили в шестом часу вечера.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об утверждении проекта планировки для «оранжевой» ветки метро. Документ опубликовали 4 июля. Речь идет о многострадальных выходах со станции «Театральная», из-за которых не утихали споры. Судя по приложенным схемам, в итоговом варианте остались два выхода, которые расположатся на месте дома быта (пересечение Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов) и на месте АЗС «Роснефти» в Театральном сквере.

Свыше двухсот сотрудников полиции провели очередной рейд в Апраксином дворе, проверив 319 иностранцев на соблюдение норм миграционного законодательства, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.У нескольких десятков приезжих нарушения нашлись, их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Наиболее злостных нарушителей ждет выдворение за пределы России.

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» принял решение назначить Вадима Бравве генеральным директором компании. Он приступил к исполнению обязанностей с 1 июля, сообщили в пресс-службе организации. Прежде кресло гендиректора занимал Игорь Стренадко. Он продолжил работу в «Теплосети» в должности главного инженера.

Утром 4 июля на пятой «фиолетовой» ветке петербургского метро вновь закрывали на вход и выход вестибюль станции метро «Комендантский проспект». По техническим причинам станция не работала с 07:36 до 08:02. Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», движение поездов в этот период осуществлялось от станции «Шушары» до станции «Старая Деревня».

С начала текущего года на расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге в виде социальных выплат направлено около 1 млрд рублей. В новое жилье в 2025 году уже переехали 399 петербургских семей, сообщили в Жилищном комитете. В ведомстве напомнили, что размер поддержки для жителей коммуналок в Петербурге составляет: 2 182 158 рублей для одиноких граждан и 1 190 268 рублей на каждого члена семьи.

Силовики задержали в городе на Неве гражданина Эквадора при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков, сообщает Управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. У иностранца изъяли 23 кг кокаина, который был расфасован по 23 брикетам. Сейчас представителей одного из латиноамериканских картелей находится под стражей. Сотрудники правопорядка продолжают изучать маршруты поставки наркотиков и лиц, причастных к перевозке запрещенных веществ.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской готовит исковое заявление из-за внезапного закрытия фитнес-клуба Happy Fitness. Ведомство объяснило, что нужно сделать пострадавшим для защиты своих прав. Пострадавшим клиентам предложили направить письменную претензию к индивидуальному предпринимателю А. С. Король. Петербуржцам необходимо указать обстоятельства покупки абонемента и его неиспользование.