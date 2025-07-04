На расселение коммуналок в Петербурге с начала года направлено 1 млрд рублей

С начала текущего года на расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге в виде социальных выплат направлено около 1 млрд рублей. В новое жилье в 2025 году уже переехали 399 петербургских семей, сообщили в Жилищном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что размер поддержки для жителей коммуналок в Петербурге составляет: 2 182 158 рублей для одиноких граждан и 1 190 268 рублей на каждого члена семьи. Эти средства можно направить на покупку квартиры или дома в городе и области (из расчета не менее 10 кв. м на человека), а также на участие в долевом строительстве.

С 2020 года в Петербурге расселено 9 400 коммунальных квартир, что позволило 24 900 семьям улучшить жилищные условия, отметили в профильном комитете. На период 2025-2027 годов в бюджете предусмотрено 5,6 млрд рублей — эти средства должны помочь расселить еще 6 тыс. коммуналок и предоставить отдельное жилье 12 тыс. семьям.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что спрос на комнаты в петербургских коммуналках за прошлый год упал на 22%.

Андрей Цедрик