Поселок Новоселье под Петербургом настиг блэкаут, светофоры не работают

В третьем часу дня 4 июля в поселке Новоселье под Петербургом наступил блэкаут, сообщили «Ъ-СПб» очевидцы. По их словам, в домах нет света, лифты не работают. Отдельный разговор про светофоры, разъезжаться на перекрестках стало тяжело.

В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили «Ъ-СПб», что случилось технологическое нарушение на оборудовании. Бригады компании сразу же выехали на место происшествия. В ближайшее время подачу электричества восстановят.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей города не выходить на улицу в связи со штормом. Ветер валит деревья и дорожные знаки.

Андрей Маркелов