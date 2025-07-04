Гражданина Эквадора задержали в Петербурге при попытке сбыта 23 кг кокаина

Силовики задержали в городе на Неве гражданина Эквадора при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков, сообщает Управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. У иностранца изъяли 23 кг кокаина, который был расфасован по 23 брикетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас представителей одного из латиноамериканских картелей находится под стражей. Сотрудники правопорядка продолжают изучать маршруты поставки наркотиков и лиц, причастных к перевозке запрещенных веществ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что курьера с 6,5 кг гашиша остановили на трассе М-11 под Петербургом. 36-летний житель Ленобласти спрятал вещества в баллоне гидроаккумулятора.

Андрей Маркелов