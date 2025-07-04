Гендиректором «Теплосети Санкт-Петербурга» назначен Вадим Бравве

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» принял решение назначить Вадима Бравве генеральным директором компании. Он приступил к исполнению обязанностей с 1 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Прежде кресло гендиректора занимал Игорь Стренадко. Он продолжил работу в «Теплосети» в должности главного инженера.

Господин Бравве получил образование экономиста-международника, окончив СПбГУ по специальности «Мировая экономика». За свою карьеру работал на руководящих должностях в электроэнергетике и теплоэнергетике на территории Ленобласти, Петербурга и Москвы. В 2019 году Вадим Бравве стал первым заместителем гендиректора по сбыту АО «ТЭК СПб», а 21 мая 2025 года — генеральным директором компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пост коммерческого директора «Главстрой Санкт-Петербург» занял Алексей Бушуев.

Татьяна Титаева