Станцию метро «Комендантский проспект» закрывали на вход по техническим причинам

Утром 4 июля на пятой «фиолетовой» ветке петербургского метро вновь закрывали на вход и выход вестибюль станции метро «Комендантский проспект». По техническим причинам станция не работала с 07:36.

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», движение поездов осуществлялось от станции «Шушары» до станции «Старая Деревня». От станции «Старая Деревня» до станции «Комендантский проспект» движение временно приостанавливали.

Причину закрытия станции в пресс-службе подземки не уточнили.

В 08:02 появилось сообщение, что станция метро «Комендантский проспект» открыта, движение поездов на Линии 5 осуществляется в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что режим работы вестибюля станции скорректировали до 29 августа из-за продолжающегося капитального ремонта эскалатора.

Андрей Цедрик