Троллейбус сбил курьера «Яндекс Еды» на проспекте Стачек

Вечером 4 июля на проспекте Стачек троллейбус сбил курьера «Яндекс Еды», передвигавшегося на электровелосипеде. Об этом «Ъ-СПб» сообщили очевидцы около 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на проспекте Стачек, где троллейбус сбил курьера на электровелосипеде

Фото: Юлия Чуркина, Семен Абруков ДТП на проспекте Стачек, где троллейбус сбил курьера на электровелосипеде

Фото: Юлия Чуркина, Семен Абруков

Судя по снимкам, водитель электробайка следовал за городским транспортом и не рассчитал дистанцию. Сейчас на месте происшествия работает бригада скорой помощи. О травмах курьера пока ничего не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека пострадали и один погиб в ДТП у деревни Дятлицы под Петербургом. Столкнулись Ford Transit и Citroеn, за рулем которого находился 23-летний водитель из Центральной Азии.

Андрей Маркелов