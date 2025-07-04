Два человека пострадали и один погиб в ДТП у деревни Дятлицы под Петербургом

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 3 июля в 21:57 на 29-м километре автодороги А120 около деревни Дятлицы, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Ford Transit, при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Citroеn, за рулем которого находился 23-летний водитель из Центральной Азии.

В результате ДТП оба водителя были госпитализированы в состоянии средней степени, 23-летний пассажир французской иномарки скончался на месте аварии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших водителях в результате ДТП с грузовиком на трассе М-11 в Ленобласти.

Андрей Цедрик