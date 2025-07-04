Свадьба не сплясала

Количество работающих в России свадебных салонов за год сократилось на 12%. Снижается общее число браков, а молодожены стремятся сократить расходы на торжества и выбирают покупку праздничных нарядов на маркетплейсах или в сегменте массмаркета. Чтобы удержать клиентов, свадебные салоны пытаются развивать сервисную составляющую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

На 1 июня в России работали 2,7 тыс. свадебных салонов, подсчитали в «Яндекс Картах». Год к году показатель сократился на 12%. Тенденция сформировалась на фоне падения спроса. Согласно подсчетам «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), число покупок свадебных платьев и костюмов в январе—июне сократилось на 6% год к году.

Самое заметное падение числа свадебных салонов среди городов-миллионников России аналитики «Яндекс Карт» заметили в Краснодаре: на 26% год к году, до 35. В Москве снижение составило 12%, до 169, в Санкт-Петербурге — на 21%, до 89. Единственным городом-миллионником, где количество свадебных салонов увеличилось, стал Ростов-на-Дону. Рост год к году составил 6%, до 35.

Аналитики «Чек Индекса» обращают внимание на то, что свадебных салонов становится меньше в контексте общего снижения числа браков. В 2024 году, согласно Росстату, в России поженились 44 тыс. пар — на 7,2% меньше, чем годом ранее.

Согласно «Чек Индексу», в январе—июне средняя стоимость свадебного платья в России составила 29,9 тыс. руб., увеличившись на 8% год к году. Мужской костюм подорожал на 6,1%, до 9,1 тыс. руб.

Основатель агентства Event Mission Любовь Романова называет самой значимой статьей расходов аренду банкетного зала и кейтеринг. Молодожены тратят на них до половины свадебного бюджета.

Остальные расходы складываются из комиссии агентства (8–10% бюджета), трат на декор, услуги фотографа, видеографа, ведущего, музыкальное сопровождение и проч. Средний бюджет свадьбы на 100 человек, по словам госпожи Романовой, сейчас 2 млн руб. Хотя порядок цифр на рынке разный. Event-продюсер Екатерина Шаповал говорит, что аналогичное торжество обычно обходится ее клиентам не менее чем в 12–15 млн руб.

Количество свадебных салонов в городах-миллионниках на 1 июня 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Число салонов Изменение год к году (%) Москва 169 –12 Санкт-Петербург 89 –21 Краснодар 35 –26 Екатеринбург 30 –6 Казань 30 –9 Ростов-на-Дону 35 6 Новосибирск 47 –2 Красноярск 27 –21 Нижний Новгород 29 –15 Челябинск 30 0 Уфа 27 –18 Пермь 27 –10 Самара 26 –10 Воронеж 36 –20 Волгоград 25 –17 Омск 21 –22 Россия в целом 2685 –12 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

В контексте высоких трат и общего перехода населения к сберегательной модели молодожены могут стремиться оптимизировать бюджеты. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что в свадебной моде доминирует минимализм. Невесты выбирают платья, которые можно носить и в повседневной жизни, поясняет она. На этот запрос отвечают fashion-сети, работающие в массмаркете: они вводят в ассортимент свадебные коллекции, где стоимость платья составляет 3–10 тыс. руб. Такие предложения есть, например, у Lichi или Love Republic.

Часть спроса на свадебную атрибутику перераспределилась на онлайн-розницу.

В пресс-службе Wildberries говорят, что продажи свадебных платьев на площадке в январе—июне выросли на 20% год к году, мужских костюмов — на 80%.

говорят, что продажи свадебных платьев на площадке в январе—июне выросли на 20% год к году, мужских костюмов — на 80%. Другим растущим сегментом стал самостоятельный пошив. По данным «Авито Услуг», в январе—июне интерес к нему увеличился на 24% год к году. Предложений стало больше на 19%.

На стремление покупателей сэкономить может указывать и рост интереса к аренде праздничной одежды. В 2ГИС подсчитали, что в городах с населением от 500 тыс. человек количество салонов, предлагающих прокат свадебных и вечерних платьев, выросло на 8% год к году, до 636.

Свадебная розница, чувствуя рост конкуренции, стремится развивать сервисную составляющую, предлагая индивидуальные консультации и помощь при примерке, услуги ателье. Как отмечают основательницы сети «Мэри Трюфель» Александра Метелёва и Наталья Платонова, невесты приходят к ним не за вещами, а за «ощущением особенного дня». Схожий тренд прослеживается на рынке традиционной розницы в целом, где торговые центры и сети, стремясь удержать трафик, делают ставку на развитие развлекательных и сервисных услуг (см. “Ъ” от 4 июля).

Виктория Колганова