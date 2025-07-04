Покупателям не приглянулись магазины

Трафик торговых центров в России в первом полугодии снизился на 3% год к году. Население все активнее переходит к сберегательной модели потребления, что наиболее ярко прослеживается в регионах. Вернуть аудиторию владельцам торгцентров может помочь реконцепция объектов, но заняться ею непросто из-за снижения доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России в первом полугодии сократился на 3% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Снижение аналитики называют умеренным и равномерным: на протяжении января—июня они не фиксировали резких всплесков или провалов посещаемости. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин также отмечает снижение посещаемости в основной части субъектов. «Популярность физических магазинов снижается из-за давления маркетплейсов»,— убежден он.

Президент Magic Group (развивает универмаги Slava concept) Александр Перемятов считает спад более существенным. Выручка fashion-сетей в первом полугодии сократилась на 25–30% и трафик демонстрирует схожую динамику, говорит он. Глава совета директоров сети «Леонардо» Борис Кац замечает, что потребители все чаще ходят в торговые центры для посещения фудкортов и развлекательных зон, избегая покупок.

Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева замечает, что устойчивое снижение трафика прослеживается со второй половины прошлого года. Основным фактором эксперт считает переход населения к сберегательной модели потребления. Цены на все категории товаров при этом продолжают расти, замечает она. Гендиректор УК «Аструм Недвижимость» Сергей Нюхалов тоже заметил, что аудитория торговых центров меняет подход, отказываясь от спонтанных покупок. Это дополнительно способствует популярности онлайна, где есть инструменты сравнения цен, считает госпожа Шиляева.

Негативный тренд на рынке торговой недвижимости России обеспечивают регионы. Посещаемость объектов в них, по данным Focus Technologies, в первом полугодии сократилась на 4–5% год к году. Одновременно в Санкт-Петербурге Mall Index сохранился на уровне прошлого года, а в Москве — вырос на 1%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает хорошие результаты крупнейших городов с высоким качеством инфраструктуры, концентрацией деловой активности, значительной долей малоформатных объектов. Посещаемость последних в Москве, по его словам, в январе—июне выросла на 3–4% год к году.

Павел Люлин замечает, что торгцентрам Москвы и Санкт-Петербурга также проще переключаться на арендаторов из сферы досуга и развлечений, притягивающих посетителей. Михаил Васильев не исключает, что негативным фактором для регионов стала погода. На юге температура была выше нормы, засухи и дефицит осадков наблюдались в Поволжье, Пермском крае, Красноярске и Самаре, перечисляет он. В непогоду потребители нередко откладывают визиты в крупные торгцентры.

Эксперт в сфере коммерческой недвижимости Марина Толстошеева замечает, что пришедшие на смену западным торговым сетям российские, турецкие и азиатские бренды не в состоянии генерировать сопоставимый трафик. Она считает важной реконцепцию объектов, с увеличением доли фудхоллов, образовательных, спортивных кластеров и проч. Без инвестиций в модернизации трафик в регионах сократится еще на 5–7% к 2026 году, считает она. Зульфия Шиляева обращает внимание и на моральное устаревание многих объектов (см. “Ъ” от 27 июня).

Но найти ресурсы на модернизацию бизнесу непросто из-за падения доходов. В торгцентрах ставки привязаны к проценту от товарооборота, напоминает господин Люлин. Если речь идет о фиксированных ценах, то ритейлеры, по его словам, просят временные скидки. Эта мера может стать вынужденной в условиях борьбы за арендаторов. Господин Перемятов говорит, что крупные торговые сети сокращают число магазинов, ожидая, что негативный тренд сохранится до конца года. Борис Кац замечает, что ритейлеры оптимизируют площади, стараясь компенсировать потери за счет онлайн-продаж.

Хотя исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов не видит предпосылок к полномасштабному снижению ставок: стоимость аренды номинирована в рублях и может только расти с учетом инфляции. Сергей Нюхалов также говорит, что его компания стремится индексировать ставки. Снижать цены постоянно торговые центры не могут: они стоят перед необходимостью выплачивать кредиты и сталкиваются с ростом нагрузки, констатирует господин Кац.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва