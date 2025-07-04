Обвинение списали с планшета

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств «Роснано». По обвинению в растрате почти 6,7 млрд руб. на скамье подсудимых оказался экс- гендиректор компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин. По версии следствия, средства, выделенные на создание «планшета Чубайса», так и не запущенного в производство гибкого гаджета для российских школьников, были перечислены иностранной фирме Plastic Logic и похищены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в Генпрокуратуре, бывший гендиректор компании «Пластик Лоджик» Борис Галкин обвиняется в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следственного департамента МВД, преступление он совершил в период с декабря 2011 года по март 2021 года совместно с заместителем председателя правления «Роснано» Юрием Удальцовым, инвестиционным директором инвестиционного дивизиона корпорации Николаем Тычининым, который с 2012 года являлся также членом совета директоров «Пластик Лоджик», и «не установленными следствием лицами». Как считают следователи, в рамках реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения» они похитили порядка 6,7 млрд руб. «путем перечисления группе иностранных компаний Plastic Logic». «При этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации»,— отметили в надзорном ведомстве.

Как рассказывал “Ъ”, в прошлом году новое руководство «Роснано» инициировало банкротство компании «Пластик Лоджик», которая так и не запустила презентованный еще в 2011 году высшему руководству страны «гибкий планшет» для школьников Plastic Logic100, получивший также неофициальное название «планшет Чубайса».

Однако «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам» гаджет в серию не вышел, завод по его производству в Зеленограде так и не появился, а выделенные деньги пропали.

Уехали за границу господа Тычинин и Удальцов. Как сообщал “Ъ”, месяц назад их объявили в международный розыск в рамках возбужденного в апреле 2024 года уголовного дела. Между тем Борис Галкин был задержан еще год назад. Ему несколько раз якобы присылали повестки с вызовом к следователю, однако он не являлся, а наручники на него надели, когда он вернулся после очередной поездки в Индонезию, где участвовал в научных семинарах.

«Он не ожидал ареста и даже не предполагал, что к нему могут возникнуть какие-то претензии, поскольку всегда лишь добросовестно выполнял свои обязанности»,— говорят в окружении бывшего главы «Пластик Лоджик».

Защита предпринимателя неоднократно указывала на отсутствие данных о его намерении скрыться и наличие хронического заболевания желчного пузыря, требующего специального ухода и питания, однако мера пресечения смягчена не была.

«Борис намерен доказывать в суде свою невиновность»,— заявил “Ъ” один из его адвокатов Александр Щерба. По его словам, подзащитный считает себя заложником ситуации, когда следственные органы схватили того, до кого просто смогли дотянуться в отсутствие уехавших за границу ответственных лиц, которые могли совершить что-то противоправное. Как уточнил господин Щерба, Борис Галкин лишь четко выполнял поручения и указания управляющих органов «Роснано» и совета директоров «Пластик Лоджик» по перечислению денежных средств в дочернюю компанию корпорации. «У моего подзащитного нет никаких счетов и недвижимости, были лишь кредиты, с которыми он после ареста не смог рассчитаться и, уже будучи в СИЗО, был признан банкротом»,— сообщил адвокат. Он также отметил, что само уголовное дело «довольно большое», но в нем нет показаний на преступную роль Бориса Галкина и соответствующих доказательств.

По данным “Ъ”, уже в ближайшие дни материалы расследования окажутся в Гагаринском райсуде Москвы.

Сергей Сергеев