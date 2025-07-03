Два водителя пострадали в результате ДТП с грузовиком на трассе М-11 в Ленобласти

Серьезная дорожная аварии произошла рано утром 3 июля на трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти. В 05:50 на 581-м федеральной автодороги столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Cadillac.

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В результате ДТП пострадали два человека. При этом 23-летнего водителя Cadillac пришлось извлекать из салона сильно поврежденной машины. 37-летнему водителю грузовика также потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, состояние водителя легкового автомобиля оценивается как тяжелое, водителя Volvo — как среднее. Оба были госпитализированы.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге, где при столкновении с двумя иномарками погиб байкер за рулем мотоцикла Yamaha.

Андрей Цедрик