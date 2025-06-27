Избирательная кампания по выборам в гордуму стартовала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась избирательная кампания по выборам в гордуму нового муниципалитета, появившегося после слияния Нижнего Новгорода и Кстовского округа. 27 июня облизбирком опубликовал решения о назначении выборов на 14 сентября и о новой схеме округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выборы пройдут по 39 округам, включая четыре новых. Во все «кстовские» округа вошли части Кстова, а также поселки и деревни.

В 36 округе: деревни Вершинино, Владимировка, Грязновка, Горный Борок, Зелецино, Каменка, Келейниково, Козловка, Красногорка, Кривая Шелокша, Лапшлей, Майдан, Мешиха, Митино, Новоликеевка, Новая деревня, Новая Пурень, Подлесово, Ройка, Румянцево, Спирино, Старые Ключищи, Чаглава, Шмойлово; поселки Дружный, Культура, Опытный, Садовский, Селенционной станции; села Ближнее Борисово, Большое Мокрое, Вередеево, Выездное, Вязовка, Елховка, Новые Ключищи, Семеть, Слободское, Чернуха и Шелокша. К этому же округу отнесена часть территории курортного поселка Зеленый город, входящего анклавом в состав Нижегородского района.

В 37 округ вошли: поселок станции Анкудиновка, деревня Анкудиновка, поселок Ждановский, деревни Крутая, Малая Ельня, Опалиха, Ржавка, Утечино, Фроловское, Черемисское, поселок Черемисский, села Большая Ельня и Федяково, часть курортного поселка Зеленый город.

В составе 38 округа: деревни Абатурово, Большое Лебедово, Высоково, Зименки, Игрищи, Коровино, Крутец, Лавровка, Малиновка, Михальчиково, Муханово, Подвалиха, Прокошевка, Рамешки, Соколищи, Татинец, Чернышиха; поселки Волжский и Ленинская Слобода.

К округу 39 отнесены: деревни Ветчак, Волчиха, Голошубиха, Горяньково, Докукино, Долгая Поляна, Калинино, Карабатово, Караулово, Конновка, Красноселово, Кувардино, Новоликеево, Попадейка, Починок, Прокошево, Семенищи, Семенцево, Серково, Студенец, Толстобино, Цедень, Шерменово; села Варварское, Запрудное Завражная Слобода, Козловка, Красногорка, Ляписи, Толмачево, Шава, Искра.

Самым многочисленным в городе стал округ 2 в Автозаводском районе (30 696 избирателей). Самым малочисленным — округ 37 (25 350).

Ирина Швецова