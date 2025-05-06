Пенсионерка разбилась насмерть, выпав из окна на Индустриальном проспекте

Полиция проводит проверку по факту падения пенсионерки из окна квартиры в Красногвардейском районе Петербурга. Смертельный инцидент произошел накануне вечером, 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 21:35 понедельника в правоохранительные органы поступила информация от прохожего, что во дворе дома 14 корп. 2 по Индустриальному проспекту лежит выпавшая из окна женщина. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело 70-летней местной жительницы, проживавшей в одной из квартир на пятом этаже этого дома.

В квартире пенсионерки полицейские обнаружили ее 42-летнего сына, который не смог внятно объяснить обстоятельства произошедшего, настаивая на том, что его мать якобы сама выпрыгнула из окна. Для разбирательства мужчину, который ранее был неоднократно судим, доставили в отдел. Все подробности гибели пожилой женщины в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет проводит проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительно-монтажных работ в поселке Усть-Луга, где рабочий-монтажник погиб, упав с 14-метровой высоты.

Андрей Цедрик