Главные новости за 3 июля. Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

Ночью на предприятии в Котовске Тамбовской области произошел пожар, в результате погибли трое сотрудников, еще трое пострадали — двое из них госпитализированы.

Пост и. о. начальника управления СКР по Орловской области покинул Андрей Чапанов, он вернулся на должность замглавы.

Экс-главу Курского аккумуляторного завода осудили за хищения у Минобороны.

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству регионального Следственного комитета заключил под стражу главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина.

Замглавнокомандущего ВМФ России погиб в Курской области.

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу директора муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима.

На энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС введена в опытную эксплуатацию система информационной поддержки оператора с использованием искусственного интеллекта

Двое военных ВСУ получили реальные сроки за теракты в Курской области.

Рейтинг Минпромторга России по оценке эффективности функционирования комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах выявил проблемы в большинстве черноземных регионов.