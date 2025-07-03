Главные новости за 3 июля. Воронеж, Курск, Орел, Тамбов
Ночью на предприятии в Котовске Тамбовской области произошел пожар, в результате погибли трое сотрудников, еще трое пострадали — двое из них госпитализированы.
Пост и. о. начальника управления СКР по Орловской области покинул Андрей Чапанов, он вернулся на должность замглавы.
Экс-главу Курского аккумуляторного завода осудили за хищения у Минобороны.
Центральный райсуд Воронежа по ходатайству регионального Следственного комитета заключил под стражу главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина.
Замглавнокомандущего ВМФ России погиб в Курской области.
Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу директора муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима.
На энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС введена в опытную эксплуатацию система информационной поддержки оператора с использованием искусственного интеллекта
Двое военных ВСУ получили реальные сроки за теракты в Курской области.
Рейтинг Минпромторга России по оценке эффективности функционирования комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах выявил проблемы в большинстве черноземных регионов.