Замглавнокомандущего ВМФ России погиб в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ РФ, Героя России Михаила Гудкова. Глава региона подчеркнул, что генерал-майор ушел из жизни при исполнении воинского долга. В Минобороны РФ уточнили, что это произошло 2 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (слева) и погибший заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков (справа)

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн (слева) и погибший заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков (справа)

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Ранее Михаил Гудков был командиром 155-й Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Господин Хинштейн рассказал, что морпехи бригады «при освобождении Курской земли демонстрировали беспримерный героизм, рискуя собой и тесня врага к границам». 21 февраля подразделению присвоили почетное наименование «Курская». По словам врио губернатора, именно Михаил Гудков просил его ходатайствовать об этом перед президентом Владимиром Путиным. После этого его назначили замглавнокомандущего ВМФ.

«Даже став замглавкома, он продолжал лично выезжать в части, бывать на позициях. Настоящий воин, человек исключительной силы духа, мужества, решительности. Его бригаду перебрасывали на самые трудные направления, где их помощь нужна была больше всего. Какими бы недостижимыми задачи ни казались, 155-ая их выполняла»,— рассказал господин Хинштейн.

Соболезнования выразил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что много общался с Михаилом Гудковым.

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Алина Морозова