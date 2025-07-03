Главу управления стройполитики Воронежа отправили под стражу

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству регионального Следственного комитета заключил под стражу главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, он отправлен в СИЗО до 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шишкин

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Евгений Шишкин

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Господина Шишикина задержали два дня назад в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Оно было возбуждено по материалам прокуратуры и УФСБ. В рамках проверки проекта реконструкции Петровской набережной было установлен факт хищения более 37 млн руб. при устройстве малых архитектурных форм, которые не соответствовали параметрам, указанным в договорах с подрядчиком.

Евгению Шишкину 49 лет. Управление строительной политики администрации Воронежа он возглавляет с весны 2023 года. До этого два года возглавлял МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства». Нынешний руководитель этого учреждения Александр Ким также задержан по уголовному делу о реконструкции набережной. Ему избирают меру пресечения.

Сергей Толмачев