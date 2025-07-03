Экс-главу Курского аккумуляторного завода осудили за хищения у Минобороны

Московский гарнизонный военный суд признал бывшего гендиректора ООО «Курский аккумуляторный завод» Андрея Рыбянцева и экс-начальника отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Евгения Пустового виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Первому из них назначили шесть лет лишения свободы, второму — шесть с половиной. Также был удовлетворен гражданский иск Минобороны на 743,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденных взяли под стражу в зале суда. Представители защиты заявили «Ъ», что планируют обжаловать приговор.

По версии следствия, осужденные в составе организованной группы «путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения» с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го похитили 91,4 млн руб., с июня 2017 по август 2019 года — еще 100 млн. Кроме того, им вменялось покушение на хищение в 2017–2020 годах более 1 млрд руб. Как считает Главное военное следственное управление СКР, преступление «не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам». В ходе следствия сумма причиненного государству ущерба оценивалась более чем в 860 млн руб.

Расследование хищения средств Минобороны было официально начато СКР в марте 2020 года после проверки исполнения госконтракта между ГАБТУ Минобороны и ООО «Аникс» на поставку около 240 тыс. стартерных аккумуляторных батарей пяти модификаций в 2017–2019 годах. Помимо Рыбянцева и Пустового, одним из первых фигурантов дела стал технический директор «Аникса» Сергей Федосеев. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, после чего получил три года лишения свободы.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».