К управлению Нововоронежской АЭС подключили искусственный интеллект

На энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС введена в опытную эксплуатацию система информационной поддержки оператора (СИПО) с использованием искусственного интеллекта. Систему разработали специалисты АО «Росатом Автоматизированные системы управления» и ООО «ИФ СНИИП АТОМ» совместно с сотрудниками НВАЭС. Об этом сообщили в управлении коммуникаций атомной станции.

Искусственный интеллект контролирует 360 технологических систем энергоблока, выполняет около 200 интерактивных процедур и 20 функций, снижая нагрузку на оператора.

СИПО передает оперативному персоналу информацию об изменении технологических параметров, предупреждает о возможных отклонениях, прогнозирует развитие событий на 30 минут вперед, позволяя сотруднику принять своевременное решение.

Система внедряется на станции с 2014 года — за это время накоплен значительный массив данных о ее работе.

«СИПО не абстрактная модель, а точная цифровая копия энергоблока, работающая с реальными параметрами в режиме реального времени. Если раньше оператору самому приходилось анализировать данные, поступающие с более чем 12 тыс. датчиков, обращаться к объемной техдокументации, теперь СИПО выводит информацию на экран с четкими инструкциями в соответствии с регламентами»,— рассказал куратор проекта, заместитель главного инженера по эксплуатации 4-й очереди Максим Тучков.

В дальнейшем систему предполагается внедрить на всех современных энергоблоках российских АЭС.

Осенью 2024 года одно из основных юрлиц белгородской группы компаний «Эфко» — АО «Эфко продукты питания» — учредило в Воронеже ООО «Умные системы» для работы с искусственным интеллектом.

Юрий Голубь