В Черноземье оценили незаконный оборот промышленной продукции

Рейтинг Минпромторга России по оценке эффективности функционирования комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах выявил проблемы в большинстве черноземных регионов.

На 36-ом месте из 40 оказалась Белгородская область, набравшая всего 16,5 баллов. Курская область заняла 28-ое место, набрав 25 баллов, Липецкая область — 24-ое место при 27-ми баллах. Воронежская область, набрав 31,5 баллов, заняла 16 место. На 11 месте рейтинга разместилась Орловская область (34 балла). 10-ое место заняла Тамбовская область (34,5 балла), разделив его с Чеченской и Кабардино-Балкарской республиками.

Первое место заняла Москва, самую нижнюю строчку рейтинга занял Чукотский автономный округ.

В конце июня два региона Черноземья вошли в топ-10 рейтинга состояния инвестиционного климата. Седьмое место в нем заняла Воронежская область, разделив его с Краснодарским краем и Крымом. На восьмом расположились Липецкая область и Чечня.

Ульяна Ларионова