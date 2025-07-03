Директора воронежской дирекции единого заказчика отправили в СИЗО

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу директора муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения ему избрана до 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее под стражу по ходатайству следствия заключили главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина. Чиновников подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной. Как читает следствие, в проект амфитеатра на адмиралтейской площади незаконно внесли изменения, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 37 млн руб.

Чиновников задержали два дня назад. В основу уголовного дела легли материалы регионального УФСБ и облпрокуратуры. Мера пресечения господину Киму избиралась в его день рождения: сегодня ему исполнилось 49 лет.

Первая очередь благоустройства Петровской набережной стоимостью более 1 млрд руб. завершилась в прошлом году, сейчас ведутся работы по второй очереди стоимостью 1,12 млрд. Подрядчиком второй очереди является кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Обстоятельства реализации объекта неоднократно подвергалось критике. Весной власти констатировали необходимость проведения дополнительных торгов из-за выявленных нарушений.

Сергей Толмачев