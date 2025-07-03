Двое военных ВСУ получили реальные сроки за теракты в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры двум украинским военнослужащим, признанным виновными в совершении терактов в Курской области по предварительному сговору, повлекшем тяжкие последствия (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Александр Прокопенко, санитар-стрелок 25-го отдельного штурмового батальона ВСУ, приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Сергей Смулько, солдат 47-й отдельной механизированной бригады, получил 13 лет, два первых года он проведет в тюрьме. Дальнейшее наказание оба осужденных будут отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщила военная прокуратура.

Как установил суд, Александр Прокопенко в составе подразделения незаконно вторгся в Суджанский район Курской области на бронемашине «Козак» в декабре 2024 года. Он блокировал деревню Куриловка, препятствовал эвакуации гражданских лиц и запугивал местных жителей. Военнослужащий был вооружен автоматом, боеприпасами и двумя ручными гранатами. 26 декабря он был обнаружен российскими военнослужащими, и сдался в плен.

Сергей Смулько, как установили в суде, в октябре 2024 года, находясь в Глушковском районе Курской области, запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации и открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и гражданским лицам. По приказу командования он должен был забрать раненых боевиков и высадить новый десант. При следовании к точке назначения БМП «Брэдли» подорвалась на мине, Смулько был контужен и потерял сознание. Утром 4 октября он был обнаружен российскими военнослужащими в ближайшей лесопосадке, и сдался в плен.

В конце июня суд признал троих военнослужащих ВСУ Александра Загребельного, Андрея Бакалова и Александра Григорьева виновными в совершении теракта в Курской области. Они получили по 15–16 лет лишения свободы.

Ульяна Ларионова