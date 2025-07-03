При пожаре погибли трое сотрудников предприятия в тамбовском Котовске

Ночью на предприятии в Котовске Тамбовской области произошел пожар. В результате погибли трое сотрудников, еще трое пострадали — двое из них госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

По словам главы региона, причиной пожара могло стать нарушение технологических процессов.

Региональный СКР возбудил по факту происшествия уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель трех человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По данным ведомства, на заводе работает следственная группа во главе с начальником управления Александром Полшаковым. Они осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев.

В середине июня экс-начальницу цеха Тамбовского порохового завода в Котовске осудили за взрыв на предприятии в июне 2023 года, при котором пять человек погибли и 12 пострадали. Ее приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.

Алина Морозова