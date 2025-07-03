В Сочи объявили штормовое предупреждение о формировании смерчей над морем

МЧС России предупредило о возможном формировании смерчей над акваторией в районе Сочи и федеральной территории Сириус утром 3 июля. Согласно прогнозу, потенциально опасный участок охватывает зону от населенного пункта Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения угрозы жителям следует закрыть двери, окна, вентиляционные каналы, отключить бытовые приборы и системы подачи газа. При наличии подвального помещения необходимо взять с собой документы, воду, средства освещения, аптечку и укрыться в подвале.

Водителям советуют остановить транспортное средство у глухой стены со стороны, противоположной направлению ветра, и при возможности покинуть автомобиль, укрывшись в кювете или укреплённом сооружении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам: 112, 01, 101 или на круглосуточную линию доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю — 8 (861) 250-60-34.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 3 июля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 17 м/с. Власти перевели экстренные службы на усиленный режим и предупредили о возможных ограничениях на купание, рекомендуя жителям и туристам соблюдать меры предосторожности и в случае ЧС обращаться по номеру 112.

Мария Удовик