Купание на пляжах Сочи могут временно ограничить

В четверг, 3 июля, в Сочи возможно временное ограничение доступа к купанию на пляжах в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Окончательное решение отдыхающие принимают самостоятельно, ориентируясь на обстановку на конкретных участках побережья, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

На курорте действует штормовое предупреждение: ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 15–17 м/с. В связи с этим городские оперативные службы переведены на усиленный режим работы по решению оперативного штаба.

Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в течение всего дня как на территории Сочи, так и на федеральной территории Сириус. Власти рекомендуют жителям и туристам воздержаться от посещения акваторий, а также не находиться вблизи русел рек, ручьев и других водотоков.

Горожанам и гостям курорта также советуют не оставлять автомобили в зонах возможного подтопления и избегать парковки под деревьями и временными конструкциями. В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за штормового предупреждения и риска формирования смерчей в районе Магри — Веселое власти курорта временно ограничили купание на пляжах. На побережье подняты красные флаги, в отдельных зонах высота волн достигает 2 м.

Мария Удовик