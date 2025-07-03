Рейсы из Петербурга в Казань и Самару задержаны из-за закрытия местных аэропортов

В четверг, 3 июля, в Пулково задержаны и отменены несколько авиарейсов из Петербурга в Казань и Самару. Причиной стало временное закрытие аэропортов в волжских городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно данным онлайн-табло Пулково, речь идет, в частности, о запланированных рейсах в столицу Республики Татарстан в 09:05 авиакомпаний Smartavia и Nordwind, 11:05 («Аэрофлот»), 12:55 (Nordwind/«Белавиа») и в Самару на 09:20 (Smartavia) и 12:40 («Россия»/«Аэрофлот»).

«Ъ» писал, что утром 3 июля аэропорты Казани, Ульяновска и Самары приостановили работу из-за угрозы беспилотной опасности. Позднее появилось сообщение что аэропорт Самары (Курумоч) возобновил прием и выпуск самолетов.

Андрей Цедрик