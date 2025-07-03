Аэропорт Казани приостановил работу

В аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Сегодня утром также приостановили работу аэропорты Ульяновска и Самары. Обычно подобные ограничения вводятся при угрозе беспилотной опасности.

Глава Татарстана Рустам Минниханов пока ситуацию не комментировал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что на территории региона сбит один БПЛА. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил режим беспилотной опасности.