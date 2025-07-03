Аэропорт Самары возобновил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Воздушная гавань приостанавливала работу почти на четыре часа.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Ульяновска и Казани. Они введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что на территории региона сбит один БПЛА. Также в области временно ограничена работа мобильного интернета.