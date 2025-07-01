Байкер погиб в дорожной аварии с двумя иномарками на Пулковском шоссе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с погибшим байкером на юге Петербурга. Трагический дорожный инцидент произошел в 21:24 30 июня, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, у дома 105 по Пулковскому шоссе произошло столкновение мотоцикла Yamaha и двух автомобилей — каршеринга Kia Rio и Datsun.

В результате ДТП погиб 34-летний мотоциклист. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал еще об одной аварии с участием байкера, который погиб, врезавшись в фонарный столб на Репнинской улице в Петербурге.

Андрей Цедрик