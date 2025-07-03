Депутата красноярского заксобрания лишили полномочий после решения суда

Законодательное собрание Красноярского края досрочно прекратило депутатские полномочия Александра Глискова. Решение об этом приняла сессия регионального парламента 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года коллегия краевого суда подтвердила законность приговора депутату заксобрания от ЛДПР Александру Глискову, получившему 10 лет колонии по делу о взятке. Таким образом, была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты.

«Благодарю всех, кто помогал побеждать на выборах: нашу команду ЛДПР, избирателей, сторонников, активистов, информационное сообщество и всех неравнодушных людей, которые долгие годы поддерживали мои начинания. Вместе нам удалось многое сделать для родного Красноярского края»,— обратился экс-депутат в Telegram-канале «Глисков и команда».

Выборы в заксобрание действующего созыва прошли в 2021 году. Срок депутатских полномочий составляет пять лет. Александр Глисков был избран по партсписку ЛДПР. После прекращения его полномочий фракция этой партии сократилась до трех человек.

Валерий Лавский