Получивший 10 лет колонии красноярский парламентарий не смог оспорить приговор
Коллегия Красноярского краевого суда сегодня подтвердила законность приговора депутату законодательного собрания от ЛДПР Александру Глискову, получившему 10 лет колонии по делу о взятке. Таким образом, была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, которая настаивает на невиновности парламентария. «Приговор оставлен без изменения»,— сообщил Telegram-канал депутата.
Фото: Владимир Никитин, Коммерсантъ
Решение по делу парламентария Центральный райсуд Красноярска вынес 2 октября прошлого года. Александра Глискова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет заключения) и приговорили к 10 годам строгого режима и штрафу 10 млн руб.
Как указывается в деле, депутат через посредника потребовал от заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (находится в собственности региона) Самеда Юсубова взятку 5 млн руб. Парламентарий якобы обещал ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, с которой согласился суд, получил через посредника только первый транш взятки 1 млн руб.
Александр Глисков вину не признал, а в ЛДПР назвали дело «политически ангажированным». Сторона защиты подала апелляционную жалобу в краевой суд. Еще до ее рассмотрения Александр Глисков заявил о готовности отправиться на спецоперацию.