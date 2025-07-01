Пляжи Сочи закрыли для купания из-за двухметровых волн и угрозы смерчей

Власти Сочи временно ограничили купание на городских пляжах из-за штормового предупреждения и возможного формирования смерчей в районе участка Магри — Веселое. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

Соответствующее решение принял городской оперативный штаб во вторник, 1 июля, в связи со сложными погодными условиями. По данным метеослужб, на участке Магри — Веселое существует опасность образования смерчей над морем.

На пляжах Сочи подняты красные флаги. В некоторых местах высота волн достигает 2 м.

В течение дня погода на побережье может улучшиться. Решение о возможности купания отдыхающие принимают самостоятельно, ориентируясь на текущую ситуацию в конкретных зонах.

Пока по поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Городские власти призывают жителей и туристов воздержаться от отдыха у воды и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться по телефону службы экстренного реагирования 112.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте предупреждали о штормовой погоде. Синоптики прогнозировали усиление ветра до 17 м/с, ливни и грозы в Сочи 1 июля.

Мария Удовик