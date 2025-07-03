Мошенники начали продавать фальшивые билеты на матч звезд хоккея на «УГМК Арене»

На матч The Magic Game с участием звезд мирового хоккея в Екатеринбурге, которых уральский спортсмен Павел Дацюк планирует собрать на «УГМК Арене», начали продавать фальшивые билеты, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несуществующие билеты мошенники продают по завышенным ценам, стоимость которых варьируется от 6 тыс. до 33 тыс. руб. При этом официальные продажи билетов на матч начнутся не раньше середины августа.

Напомним, матч The Magic Game состоится 30 августа. Для игры Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады — с ними он выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал награды на важнейших соревнованиях. В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федорова, Валерий Каменский и многие другие, чьи имена еще не объявлены — пока составы команд еще формируются.

Ирина Пичурина